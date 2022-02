Spareggi, la Fifa non estromette la Russia: è polemica con la Polonia

LONDRA - La Fifa , alla fine, ha deciso di non escludere la Russia dai playoff validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar , scatenando diverse polemiche da parte delle federazioni europee, su tutte quelle di Polonia e Svezia . Così il numero della federcalcio polacca Cezary Kulesza : "La decisione odierna della Fifa è totalmente inaccettabile. Non siamo interessati a partecipare a questo gioco delle apparenze. La nostra posizione rimane intatta: la nazionale polacca non giocherà contro la Russia , qualunque sia il nome della squadra". Russia e Polonia si sfideranno il prossimo 24 marzo , ma l'organo guidato da Infantino ha stabilito che i russi dovranno giocare a campo neutro, senza inno e senza la propria bandiera.

Anche la Svezia si allinea alla Polonia

Il presidente della Federcalcio svedese Karl-Erik Nilsson a tal proposito ha dichiarato al sito internet Fotbollskanalen di non essere soddisfatto della decisione della Fifa, colpevole di non aver adottato una "posizione più chiara". La stessa nazionale scandinava aveva già fatto sapere che, in caso di scontro decisivo con i russi, non sarebbero scesi in campo. É giusto ricordare che chi passa tra Polonia e Russia se la vedrà contro una tra Svezia e Repubblica Ceca. Quest'ultimi, qualche giorno fa, avevano detto di non voler scendere in campo contro i russi.