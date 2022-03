Playoff Mondiali, i convocati del Portogallo di Ronaldo: Rui Patricio c'è

LISBONA (Portogallo) - Ci sono Cristiano Ronaldo, Rui Patricio e Rafael Leão tra i 25 convocati dal commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, in vista dei playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar di fine anno. La nazionale lusitana è attesa dalla semifinale casalinga contro la Turchia di giovedì prossimo e, in caso di successo, affronterà nella finale del 29 marzo la vincente tra Italia e Macedonia, sempre in Portogallo.