Portogallo, out anche un portiere: chiamato Sa del Wolverhampton

LISBONA (PORTOGALLO) - Si allunga la lista dei forfait nel Portogallo in vista degli spareggi per i Mondiali in Qatar, nella quale entra anche Anthony Lopes. Il portiere dell'Olympique Lione salterà infatti playoff per la Coppa del Mondo 2022 con i lusitani già indeboliti da una serie di defezioni per il match contro la Turchia giovedì a Porto, primo ostacolo da superare poi per affrontare nella sfida decisiva la vincente del match tra Italia e Macedonia del Nord.

Portogallo a pezzi: contro la Turchia fuori anche Pepe e Neves Altra tegola per il ct Fernando Santos Lopes è stato "considerato non idoneo" e poi sostituito da José Sa del Wolverhampton, ha affermato federcalcio portoghese senza fornire ulteriori dettagli. Un altra tegola dunque per i lusitani dopo quello dell'esperto difensore Pepe (risultato positivo al Covid-19, messo in isolamento e sostituito con Tiago Djalo del Lille) e di Ruben Neves (infortunatosi questo fine settimana con il Wolverhampton e rimpiazzato dall'esordiente Vitinha, 22enne in forza al Porto). Assenze pesanti per il ct Fernando Santos già privo dell'ex juventino Joao Cancelo (squalificato contro i turchi) e degli altri infortunati Renato Sanches, Nelson Semedo e Ruben Dias, vero e proprio baluardo della retroguardia.