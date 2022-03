Portogallo-Turchia, Diogo Jota carica i suoi: "Andremo al Mondiale"

TORINO - "Non è la situazione ideale, ma è quella in cui ci troviamo e dobbiamo affrontarla in maniera responsabile. Non c'è molto da drammatizzare, è una partita di calcio. Credo che possiamo vincere, abbiamo tutte le condizioni per andare al Mondiale". Parola di Diogo Jota, attaccante del Portogallo che affronterà la Turchia nel primo turno dei playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo.