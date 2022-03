Ronaldo avvisa l'Italia: "Lotteremo per portare il Portogallo ai Mondiali"

Cristiano Ronaldo è pronto a guidare il Portogallo nei play off per le qualificazioni ai Mondiali. "Focus totale sul Mondiale 2022. Orgoglioso, come sempre, di poter rappresentare il Portogallo". L'attaccante del Manchester United guiderà l'attacco portoghese nella sfida contro la Turchia, in programma giovedì 24 marzo. In caso di successo, i lusitani affronteranno in finale la vincente della gara tra Italia e Macedonia.