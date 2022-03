Danimarca, il ct annuncia: "Eriksen? Ci sarà al 100% con l'Olanda"

MILANO - Christian Eriksen "è pronto al 100% per giocare al Parken". Lo ha detto il Ct della Danimarca Kasper Hjulmand parlando in vista dell'amichevole di sabato contro l'Olanda. Il centrocampista ex Inter dovrebbe tornare ad allenarsi con la sua nazionale giovedì e sabato potrebbe scendere in campo per la prima volta dopo aver subito un arresto cardiaco durante una partita del Campionato Europeo a giugno contro la Finlandia. Eriksen ha ripreso la sua carriera da giocatore nelle ultime settimane con il club della Premier League del Brentford, ma ha saltato l'ultima partita contro il Leicester dopo aver contratto il Covid-19.