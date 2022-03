Qatar 2022, Fernando Santos suona la carica: "Domani è una finale"

"Se mi dà fastidio l'idea che potrei essere esonerato se non porteremo a termine il nostro compito? Ora non mi pongo il problema, perché sono troppo concentrato sulla partita di domani". Alla vigilia della sfida contro la Turchia, primo degli spareggi per la qualificazione ai Mondiali in Qatar, il ct del Portogallo Fernando Santos, preferisce allontanare le voci sul suo futuro e concentrarsi solo sul presente. "E' come una finale, sappiamo cosa fare e vogliamo andare ai Mondiali. Tutto il resto non conta".