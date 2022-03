Diretta Italia-Macedonia del Nord ore 20.45: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

PALERMO - Alle ore 20.45, allo stadio Renzo Barbera di Palermo, l'Italia sfida la Macedonia del Nord nella semifinale playoff per i Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri, campioni d'Europa in carica, non sono riusciti a strappare il pass per la manifestazione iridata attraverso la fase a gironi, pertanto dovranno superare una doppia sfida per prendere parte al torneo. In caso di successo stasera, infatti, la Nazionale di Roberto Mancini sfiderà martedì 29 marzo una tra Portogallo e Turchia nella finalissima. Lo stadio siciliano porta fortuna all'Italia, che qui ha giocato 15 volte, raccogliendo ben 13 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, contro la Croazia nelle qualificazioni per gli Europei del 1996. Per la prima volta dopo il lockdown si tornerà alla capienza del 100%, con 33mila spettatori pronti a gremire gli spalti del Barbera per spingere gli azzurri alla vittoria. L'Italia, dopo aver saltato l'appuntamento con i Mondiali russi del 2018, non può permettersi di fallire ancora, saltando così dal 2014 al 2026, un arco temporale di 12 anni troppo ampio per i tifosi azzurri.