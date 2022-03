Luis Enrique non scioglie i dubbi: "United? Dopo il Mondiale si vedrà"

ROMA - "Andrò in Qatar con la Spagna perché ho dato la mia parola e perché non c'è nulla che mi entusiasmi di più che rappresentare il mio Paese al Mondiale. Dopo si vedrà ma sono dove voglio essere". Così Luis Enrique, Ct delle Furie Rosse, replica ai rumors che arrivano dall'Inghilterra e che lo vedono in corsa per la panchina del Manchester United assieme a Ten Hag, Pochettino e Lopetegui. L'ex allenatore di Roma e Barcellona è però in scadenza di contratto a fine 2022. "Capirei se la Federazione lavorasse sul mio possibile sostituto? Io comprendo qualsiasi posizione", ha aggiunto Luis Enrique.