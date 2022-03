Africa, playoff Mondiali: Osimhen eliminato, vola il Senegal di Koulibaly

ABUJA (NIGERIA) - La Nigeria di Osimhen è fuori dalla corsa ai Mondiali del 2022. Decisivo il pareggio per 1-1 contro il Ghana di Felix Afena-Gyan, che vola al Mondiale in Qatar grazie al pareggio per 1-1 fuori casa dopo lo 0-0 dell'andata. Nelle qualificazioni africane è infatti ancora valida la regola dei gol fuori casa. A sbloccare la sfida è Thomas Partey, che porta in vantaggio il Ghana al 10'. La reazione dei padroni di casa arriva al 22'. con un rigore trasformato da William Troost-Ekong. Al 34' la Nigeria trova anche il gol del vantaggio con Victor Osimhen che supera la difesa avversaria e firma il 2-1. L'arbitro però ferma tutto e dopo un consulto con il Var annulla il gol per fuorigioco. La Nigeria continua a spingere nella ripresa, con lo stesso Osimhen che sfiora il possibile gol qualificazione, ma non c'è nulla da fare. Avanza il Ghana mentre si ferma il sogno della Nigeria. Servono invece i calci di rigore al Senegal per accedere ai Mondiali del 2022 battendo l'Egitto, già battuto anche in finale di Coppa d'Africa sempre ai rigori. Dopo l'1-0 dell'andata il Senegal chiude i 90 minuti regolamentari sull'1-0 grazie all'autogol di Fathi. Dagli undici metri sbagliano i primi 4 rigori Koulibaly e Ciss per il Senegal e Salah (con tanti laser puntati addosso dai tifosi di casa) e Zizo per l'Egitto. Poi segnano Sarr, Al-Sulaya e Dieng. Errore decisivo Mohamed, poi Mané con l'ultimo rigore decisivo fa volare il Senegal ai Mondiali. Vanno ai Mondiali anche il Marocco di Hakimi (4-1 al Congo) e la Tunisia (0-0 con vittoria per 1-0 all'andata)