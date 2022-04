Olanda, ecco chi prenderà il posto di Van Gaal a partire dal 2023

Dopo che Louis Van Gaal , allenatore dell' Olanda , qualche giorno fa ha annunciato di avere un cancro aggressivo , la federazione olandese ha deciso di mettersi subito all'opera per trovare il sostituto, e ci è riuscita. Questa mattina la stessa federazione ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con Ronald Koeman , che così torna sulla panchina degli Oranje , dove è già stato dal 2018 al 2020 , quando scelse di andare ad allenare il Barcellona e lasciò la guida della sua Nazionale allo stesso Van Gaal . La notizia era nell'aria già da qualche giorno, ma ora è arrivata l'ufficialità.

Ha firmato fino al 2026

L'ex allenatore, tra le altre, del Bayern Monaco e del Manchester United guiderà i Paesi Bassi fino al prossimo Mondiale in Qatar, poi verrà rimpiazzato dall'ex centrocampista, che ha firmato un contratto fino al 2026. Koeman era libero dallo scorso mese di ottobre, quando venne esonerato dal Barcellona per far posto a Xavi. Ora avrà l'opportunità di riscattarsi alla guida della sua Nazionale.