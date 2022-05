Bufera Mondiali, chiesta l'esclusione dell'Ecuador: "Ha schierato un colombiano!"

SANTIAGO DEL CILE (Cile) - La federcalcio cilena ha comunicato di aver presentato ricorso alla Fifa chiedendo, di fatto, che il Cile partecipi ai prossimi Mondiali al posto dell'Ecuador per la presunta posizione irregolare del giocatore Byron Castillo. A conclusione di un'indagine, infatti, sarebbe stato trovato un certificato di nascita colombiano di Castillo, con gli stessi genitori, ma con data di nascita nel 1995 e non nel 1998, come scritto nei documenti della federcalcio ecuadoriana. L'accusa sostiene che il calciatore non avrebbe perciò diritto a giocare nella nazionale dell'Ecuador, che quindi dovrebbe avere partita persa a tavolino negli 8 incontri disputati da Castillo nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. In questo modo il Cile, che ha affrontato due volte l'Ecuador con Castillo in campo, avrebbe 5 punti in più in classifica e rimpiazzerebbe proprio la nazionale sotto accusa, che si è classificata quarta, dietro a Brasile, Argentina e Uruguay. Sebbene il Cile sia arrivato settimo dietro a Perù e Colombia, Castillo non ha mai giocato contro queste due nazionali, che quindi non avrebbero vantaggi in classifica.