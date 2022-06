Kane, che gaffe sull'Italia: "E' tra le favorite per vincere il Mondiale"

Particolare gaffe di Harry Kane sull'Italia e il Mondiale 2022 in Qatar. L'attaccante dell'Inghilterra ha inserito anche gli azzurri tra le favorite dei prossimi Mondiali. La nazionale italiana, però, non ha ottenuto la qualificazione per il Mondiale in Qatar. “Inghilterra favorita ai Mondiali? Ci sono tante buone squadre, Germania, Francia, Spagna, Italia, ci sono anche Brasile e Argentina. Ci sono molti top team in tutto il mondo. Per vincere un torneo come la Coppa del Mondo devi essere ad un livello molto alto per sette partite. Quindi queste partite di Nations sono una ottima preparazione e servono proprio a questo, impariamo a migliorarci” ha dichiarato Kane in conferenza stampa.