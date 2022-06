Australia al Mondiale, rammarico Lapadula: Perù ko ai rigori

AL RAYYAN (Qatar) - L'Australia stacca il biglietto per Qatar 2022 battendo ai rigori il Perù nello spareggio. La nazionale di Gianluca Lapadula (in gol dal dischetto nella lotteria finale) paga gli errori dagli undici metri di Advincula e Valera e manca quella che sarebbe stata la seconda qualificazione consecutiva ai Mondiali. Un successo che consente invece alla nazionale di Arnold, arrivata allo spareggio dopo il terzo posto nel girone asiatico e dopo aver battuto gli Emirati Arabi nel preliminare, di andare a completare il girone D della rassegna iridata, composto dai campioni in carica della Francia, dalla Danimarca (prima nel gruppo F delle qualificazioni Uefa), e dalla Tunisia, qualificata grazie al successo nei playoff africani contro il Mali.