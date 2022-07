Qatar 2022, la Fifa ufficializza una clamorosa novità per i Mondiali!

Dopo le voci che erano circolate nelle settimane passate, ora è ufficiale: la Fifa ha introdotto in vista dei Mondiali di Qatar 2022 la rilevazione semiautomatica del fuorigioco. Una vera e propria rivoluzione per i direttori di gara impegnati al prossimo campionato iridato. Una decisione che, secondo quando spiegato, serve per "aiutare gli arbitri, in campo e alla Var, a prendere decisioni in maniera più rapida, precisa e affidabile". Dodici telecamere installate sotto il tetto degli stadi permettono di "catturare i movimenti della palla e fino a 29 movimenti di ogni giocatore, 50 volte al secondo, per calcolarne la posizione esatta sul campo. I 29 gruppi di dati raccolti comprendono le estremità e le parti del corpo che vengono prese in considerazione per segnalare un fuorigioco", sottolinea la Fifa, spiegando che il pallone ufficiale del Mondiale (Al Rihla by adidas), conterrà al suo interno un elemento determinante per il rilevamento di posizioni dubbie. Si tratta del sensore di misura inerziale (IMU il suo acronimo in inglese) che "posizionato al centro della palla, invia un pacchetto di 500 dati al secondo alla sala video, consentendo di rilevare con assoluta precisione il momento esatto in cui la palla viene colpita".

Ecco come funzionerà il fuorigioco semiautomatico

Con la combinazione di dati di tracciamento delle estremità degli atri dei giocatori e della palla, e attraverso l'intelligenza artificiale, la nuova tecnologia fornisce un avviso automatico alla sala video ogni volta che un attaccante in posizione dubbia viene servito da un compagno di squadra. "Prima di segnalare l'offside al direttore di gara, la squadra video arbitrale verifica manualmente il momento esatto della situazione di gioco e il processo, in pochi secondi, consente di prendere decisioni più rapide e accurate", informa la Fifa sottolineando che "gli stessi dati posizionali utilizzati per prendere la decisione generano un'animazione tridimensionale che verrà trasmessa sui tabelloni video e distribuita ai detentori dei diritti tv per informare tutti gli spettatori nel modo più chiaro e trasparente possibile". A Nyon hanno testato questo tipo di tecnologia già all'ultimo Mondiale per club e altre prove verranno effettuate nei prossimi mesi prima del calcio d'inizio di Qatar 2022 previsto per il 21 novembre. Poi si potrà allargare l'utilizzo anche in tutto il mondo. I dati della tecnologia semiautomatica di rilevamento del fuorigioco saranno presentati alle squadre partecipanti al Mondiale del Qatar, in un incontro che si terrà Doha il 4-5 luglio.

Le parole di Collina e Holzmüller

"Siamo consapevoli che a volte ci vuole troppo tempo per controllare una possibile posizione di offside - ha dichiarato Collina - soprattutto quando i dubbi sono tanti. È qui che la tecnologia in questione è di grande aiuto, poiché aiuta a prendere decisioni più velocemente e con maggiore precisione. I test sono stati un successo e siamo sicuri che, in Qatar, avremo uno strumento molto prezioso che aiuterà arbitri e assistenti a prendere le decisioni più corrette in campo. So bene che alcuni lo chiamano fuorigioco robotico, ma non è così. Gli arbitri e gli assistenti arbitrali restano responsabili delle decisioni che prendono". Johannes Holzmüller, direttore dell'innovazione tecnologica nel calcio, spiega: "La tecnologia semiautomatica per il rilevamento del fuorigioco sarà configurata con 12 telecamere e il pallone ufficiale della competizione avrà una tecnologia collegata in tutti gli stadi del Mondiale. I nuovi sistemi forniranno alle squadre arbitrali video-avvisi in tempo reale utilizzando l'intelligenza artificiale. Gli arbitri Var continueranno a monitorare i risultati e dovranno corroborare la decisione proposta prima di informare l'arbitro principale. Dal momento che gli stessi dati verranno utilizzati per creare un'animazione 3D che verrà trasmessa agli spettatori negli stadi e ai telespettatori, i tifosi avranno un quadro preciso della situazione del fuorigioco in tempi molto rapidi".