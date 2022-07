Mondiali Qatar 2022, la richiesta di De Paul per la nuova fidanzata Tini

Manca poco all'inizio dei Mondiali di calcio 2022. Stando a quello che è emerso nel programma tv argentino Socios del espectaculo, Rodrigo De Paul avrebbe fatto una richiesta particolare per soddisfare le sue esigenze private. Il calciatore dell'Atletico Madrid avrebbe chiesto ben due case in Qatar: una per la sua famiglia e l'altra per la nuova fidanzata Tini Stoessel. "De Paul ha chiesto due case in Qatar, una per lui che starà con tutta la sua famiglia e un'altra per Tini che starà sola, non con gli altri", ha spifferato la giornalista Paula Varela.