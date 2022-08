Clamoroso, Mazzarri ct al Mondiale con il Marocco

Il prossimo ct del Marocco potrebbe essere niente meno che Walter Mazzari. È quanto assicurano i media locali, che raccontano dell’arrivo del sessantenne toscano a Rabat, dove ci sarebbe stato un incoraggiante incontro con Fawzi Lekjaa, numero uno della Federcalcio marocchina. L’esperto allenatore sarebbe stato individuato come l’ideale successore del giramondo bosniaco Vahid Halilhodzic, che dopo aver guidato le Selezioni di Costa d’Avorio, Algeria e Giappone, ha conquistato con il Marocco un posto per Qatar 2022. Per l’ex Cagliari, Torino, Napoli e Inter, tra le altre, si apre così la possibilità di partecipare al prossimo Mondiale alla guida di un’ottima generazione di calciatori, tra i quali spiccano l’ex nerazzurro Achraf Hakimi (23), il fiorentino Amrabat (25), Adam Masina (28) dell’Udinese e Bono (31), Munir El-Haddadi (26) ed En-Nesyri (25) del Siviglia. Marocco inserito nell’impegnativo gruppo F della rassegna iridata, insieme a Belgio, Croazia e Canada.

Cristiano Ronaldo lascia lo United Nel frattempo, il Manchester United, dopo il braccio di ferro d’inizio estate, si sarebbe deciso a lasciar partire Cristiano Ronaldo (37). La situazione, infatti, sarebbe diventata insostenibile, con l’asso portoghese che pare sempre più un corpo estraneo rispetto alla squadra. L’umiliante sconfitta per 4-0 contro il Brentford, seguito allo scivolone contro il Brighton nel debutto in Premier League ha acuito ulteriormente la tensione e, adesso, anche il nuovo tecnico Erik Ten Haag si sarebbe convinto che l’uscita di scena del 5 volte Pallone d’Oro potrebbe giovare allo spogliatoio. Si riducono all’osso, però, le possibili destinazioni per l’ex attaccante di Juventus e Real. Fattosi da parte l’Atletico Madrid, rimangono aperte le piste Borussia Dortmund - alla ricerca di un sostituto di Sebastian Haller (28), a cui è stato diagnosticato un tumore ai testicoli - e Sporting Lisbona, per un clamoroso ritorno alla società in cui Ronaldo era cresciuto.