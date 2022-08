"Marocco, rottura con Mazzarri: il nuovo ct sarà Regragui"

Sfuma per Walter Mazzarri la possibilità di guidare il Marocco nel Mondiale del prossimo autunno in Qatar. La federazione avrebbe infatti scelto il nome del nuovo commissario tecnico scelto per sostituire l’esonerato Vahid Halilhodzic: si tratta di Walid Regragui, ex giocatore francese di passaporto proprio marocchino.