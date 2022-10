Clamoroso, Ecuador fuori dal Mondiale? Presentato ricorso per il caso Castillo

ROMA - Potrebbe mutare il quadro delle nazionali sudamericane impegnate nei prossimi Mondiali in Qatar: l'Ecuador rischierebbe infatti l'espulsione dal torneo a soli 10 giorni dal debutto. Tutto nasce da una denuncia avanzata dalla federcalcio del Cile, a conclusione di un'indagine nel corso della quale sarebbe stato trovato un certificato di nascita colombiano di Castillo, con gli stessi genitori, ma con data di nascita nel 1995 e non nel 1998, come riportato nei documenti della federcalcio dell'Ecuador. "Castillo è nato in Colombia, nella città di Tumaco, il 25 luglio del 1995 e non il 10 novembre del 1998 nella città ecuadoregna di Playas", aveva scritto nel suo esposto la federcalcio cilena. Una tesi accusatoria chiara: Castillo non ha il diritto a giocare con la maglia dell'Ecuador, che quindi dovrebbe avere partite perse a tavolino in tutti gli incontri in cui il difensore è sceso in campo.