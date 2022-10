Mondiali in Qatar, inchiesta shock: "Francia nel lusso e lavoratori sfruttati"

PARIGI (FRANCIA) - A circa un mese dal Mondiale in Qatar è polemica in Francia, dove la tv pubblica 'France 2' ha mandato in onda un reportage sulle condizioni in cui vengono alloggiati a Doha i lavoratori immigrati dell'impianto che ospiterà il ritiro dei 'Blues'. Riprese effettuate con una telecamera nascosta "prima dell'estate" secondo il canale francese, che mostra gli alloggi ubicati nella periferica "Zona Industriale", un quartiere "severamente vietato alle telecamere". Stanze anguste e infestate da scarafaggi, servizi igienici indecorosi, umidità e condizionatori non funzionanti con una temperatura di 35 gradi.