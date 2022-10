Mondiali, incredibile in Qatar: "Previste aree per tifosi ubriachi"

ROMA - Il Mondiale in Qatar si avvicina e a circa un mese dal via a fare il punto della situazione in un'intervista rilasciata a 'Sky News' è Nasser Al Khater, amministratore delegato del comitato organizzatore. "Ci sono piani in atto per allestire zone in cui i tifosi che hanno bevuto troppo possano riprendersi dalla sbornia" ha annunciato, spiegando che si tratta solo di "un posto dove assicurarsi che si mantengano al sicuro e non siano dannosi per gli altri".