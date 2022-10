Niente alcol e come vestirsi: le regole dell'Inghilterra per le Wags al Mondiale

LONDRA (Inghilterra) - C'è un elenco chiarissimo di cose da fare e da non fare per evitare problemi durante la Coppa del Mondo in Qatar. Come riportato da The Sun, questa lista sarebbe stata consegnata in segreto alle Wags, alle quali è stato chiesto esplicitamente di "vestirsi in modo moderato" in pubblico e negli stadi, dove manifestazioni pubbliche di affetto "non saranno tollerate". In più non dovranno bere alcolici o imprecare in pubblico, far suonare musica ad alto volume, cantare, gridare o agire in modo “inappropriato” durante la chiamata alla preghiera. Sarà vietato anche gettare rifiuti a terra, una pratica illegale in Qatar e punibile con una multa fino a 6mila sterline e un anno di carcere. Vietato anche scattare selfie fuori dagli edifici governativi.