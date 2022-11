Messi inedito: il duro discorso negli spogliatoi che ha cambiato tutto

Alla faccia dei critici che hanno sempre riconosciuto a Messi i suoi mezzi tecnici, mettendone in dubbio le doti di leader. Il trailer del documentario di Netflix sull' Argentina campione in Coppa America , intitolato "Sean eternos: campeones de América" svela un nuovo lato della Pulga, che prima della finale del Maracanà contro gli acerrimi rivali del Brasile arringa i compagni negli spogliatoi, creando un'atmosfera da brividi.

"Dio ha voluto che la alzassimo al Maracanà"

Volti tesi, nervi frementi e muscoli pronti a sprigionarsi, manca poco alla finale di Coppa America, la più scontata e più sognata da tutti. Al Maracanà si gioca Brasile-Argentina e Lionel Messi riunisce la squadra a pochi minuti dall'inizio del match, per tenere un discorso intenso e coinvolgente, che darà i suoi frutti: "Questa finale doveva giocarsi in Argentina, ma Dio ha voluto che si giocasse in Brasile, per farci alzare la Coppa proprio al Maracanà. Sono 45 giorni che siamo insieme e a prescindere dalla partita voglio ringraziarvi per il tempo passato insieme, lontanto dalle nostre famiglie. Ora è il momento di portarlo questo trofeo ai nostri cari, manca tanto così. Sta solo a noi".