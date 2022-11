I convocati del Brasile per i Mondiali: ci sono tre "italiani"

È ufficiale la lista dei 26 convocati del Brasile per i Mondiali in Qatar, che prenderanno il via domenica 20 novembre. Il ct Tite ha diramato l'elenco dei nomi che prenderanno parte alla spedizione: presenti anche i tre "italiani" Danilo, Alex Sandro e Bremer, tutti juventini. La Seleçao esordirà nella Coppa del Mondo il 24 novembre contro la Serbia, poi il 28 sfiderà la Svizzera e il 2 dicembre il Camerun per cercare di centrare la qualificazione nel gruppo G. Di seguito tutti convocati.