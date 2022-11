Roma, ct Australia su Volpato: "Ha rinunciato alla convocazione ai Mondiali"

"Ho parlato con Cristian ben tre volte nelle scorse ore, prima avevo parlato con lui in numerose occasioni. Gli ho praticamente detto ieri che avrebbe fatto parte della rosa dei 26 per il Mondiale. Mi ha chiesto di pensarci, di confrontarsi con le persone accanto a lui. Ieri, quando l'ho risentito, ha rinunciato alla convocazione". Così Graham Arnold, commissario tecnico dell'Australia, annuncia il rifiuto dell'attaccante della Roma Cristian Volpato di partecipare agli imminenti Mondiali in Qatar con la maglia dei 'Socceroos'. L'Australia, che è stata inserita nel Gruppo D con Francia, Danimarca e Tunisia, debutterà nel torneo iridato martedì 22 novembre contro i campioni del Mondo in carica e non potrà contare sulle prestazioni del giocatore giallorosso.