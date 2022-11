Mondiali, la Fifa stoppa la Danimarca: no alle maglie pro diritti umani

La Fifa vieta alla Danimarca di indossare magliette con slogan a favore dei diritti umani durante gli allenamenti ai Mondiali in Qatar. A renderlo noto è la stessa Federcalcio danese in una nota. La nazionale biancorossa aveva intenzione di indossare le magliette con la frase "Diritti umani per tutti" con un unico scopo: mandare un forte messaggio in occasione del torneo qatariota. Jakob Jensen, amministratore delegato della Dbu, la federcalcio danese, esprime all'agenzia danese Ritzau tutto il suo disappunto: "Abbiamo inviato una richiesta alla Fifa, ma la risposta è stata negativa e ce ne rammarichiamo, ma dobbiamo tenerne conto. Per me, questa è una maglietta con un semplice messaggio sui diritti umani universali".