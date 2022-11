Mondiali Qatar, nuova polemica: i tifosi stipendiati indignano i social

Che il Mondiale in Qatar fosse una accurata operazione di marketing non è di certo una scoperta sensazionale che lascia senza fiato tifosi e addetti ai lavori ma ingaggiare fan che verranno regolarmente stipendiati per 'tifare' una specifica nazionale ha dell'incredibile. A sei giorni dall'inizio della chiacchierata Coppa del Mondo invernale, la prima della storia, impazzano le polemiche per i tifosi stipendiati: è questa l'ultima idea degli organizzatori dell'evento, ovvero offrire pacchetti che comprendono il biglietto aereo, l'albergo per almeno 14 giorni (estensibili se la squadra supera il girone eliminatorio), gli ingressi agli stadi e una diaria quotidiana per un ristretto gruppo di tifosi. La motivazione che si cela dietro la bizzarra offerta è a dir poco curiosa...