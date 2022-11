Lautaro carico per i Mondiali: “Arriva quello che tanto desideravo”

Il tempo di cambiare idealmente maglietta, passando da quella nerazzurra dell' Inter a quella albiceleste dell' Argentina ed ecco Lautaro Martinez carico per i Mondiali in Qatar . L'attaccante nerazzurro, sui social, ha spiegato quali sono le sue emozioni a pochi giorni dal debutto nei campionati del mondo. E ha voluto anche ringraziare chi lo ha accompagnato nell'attesa.

Lautaro: “Immensi orgoglio e felicità”

Lautaro, che con l'Inter sta provando la rimonta, ma che si trova a 11 punti dal Napoli capolista, per un mese e mezzo dimenticherà la Serie A e per un mese circa si concentrerà sull'obiettivo di guidare la sua Argentina al sogno di diventare campione del mondo. Su Instagram, il Toro precisa: “Quattro anni fa ho detto che nessuno mi avrebbe tolto l'illusione di rappresentare il mio Paese in un mondiale. Oggi dopo 4 anni di tanta fatica è arrivato quello che tanto desideravo”.