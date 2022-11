Mondiale, dall’Italia giocatori da 17 squadre di A e 3 di B

Tra rimorsi e rimpianti, l’Italia si prepara a seguire in poltrona con pizza, birra e un po’ di invidia un Mondiale da 14,83 miliardi, il valore globale delle trentadue nazionali qualificate, ripensando ai rigori sbagliati da Jorginho nella doppia sfida con la Svizzera e al gol di Trajkovski nello spareggio perso con la Macedonia, al 65° posto nel ranking della Fifa. Italia delusa, tradita e bocciata, come era già capitato nel 2018, quando non era riuscita a salire sull’aereo per la Russia. Un danno in termini di prestigio e credibilità, parole usate dal ct Mancini, proprio quando il nostro sistema si stava godendo il trionfo all’Europeo, celebrato con orgoglio per la bellezza e la modernità di un calcio da cinema. Niente Qatar, dove in compenso traslocherà per un mese una Serie A che ha certificato, nelle prime quindici giornate, il dominio del Napoli. Un campionato che ha regalato emozioni e spettacolo: 150 partite e 387 gol, ma a casa resterà anche Osimhen, capocannoniere con nove reti. La Nigeria di Victor, il centravanti che per De Laurentiis vale 120 milioni, è stata eliminata nel playoff dal Ghana e sarà una delle grandi assenti dell’Africa, come l’Egitto di Momo Salah. Un’Italia spettatrice nostalgica, con le sue quattro medaglie d’oro sul petto, ma lo stesso protagonista in Qatar, in attesa di tornare a pensare dal 4 gennaio alla corsa per lo scudetto. Da Lautaro Martinez a Lukaku, da Di Maria a Vlahovic, da Leão a Giroud, da Kim a Zielinski, da Dybala a Zalewski, da Nico Gonzalez a Jovic. Sessantasette i giocatori stranieri della Serie A entrati nelle liste dei commissari tecnici. Diciassette club su venti saranno presenti al Mondiale, tranne il Monza (che ha puntato con decisione su una politica di mercato indirizzata sugli italiani), il Lecce e l’Empoli, appena premiato da Mancini con la convocazione - per le amichevoli con Albania e Austria - del terzino sinistro Fabiano Parisi, che fino al 2019 era in Serie D nell’Avellino e adesso viene studiato con attenzione dalla Lazio.

Mondiali, i tifosi ci sono ma i diritti no Il blocco di Allegri La Juve sarà il club della A più rappresentato in Qatar. Undici nomi, una formazione: Szczesny, Alex Sandro, Danilo, Bremer, McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic, Di Maria, Milik e Vlahovic. Un Mondiale da 14,83 miliardi che comprende anche quattordici giocatori dell’Inter e del Milan. Divisi in modo equo. Dalla Pinetina sono partiti Onana, De Vrij, Dumfries, Brozovic, Lukaku, Lautaro Martinez e Correa. I due argentini hanno un compito: aiutare Messi a vincere il primo Mondiale della sua carriera e a rafforzare la posizione di Scaloni: in caso di fallimento il ct potrebbe essere sostituito da Marcelo Gallardo, che ha deciso da pochi giorni di lasciare la panchina del River Plate, dopo aver vinto quattordici trofei, comprese due Coppe Libertadores. Lautaro in tandem con Messi, che ha trovato a Parigi una nuova dimensione dopo le meraviglie vissute nel Barcellona durante il periodo del tiki-taka di Guardiola e del 4-3-3 di Luis Enrique. Da Milanello, invece, si sono trasferiti in Qatar altri sette giocatori: Giroud, Leão, Dest, Kjaer, Theo Hernandez, De Keteleare e Ballo-Touré. Da copertina la storia di Giroud, che ha dimostrato - a trentasei anni - di essere ancora un intoccabile per Deschamps, costretto a navigare in acque agitate nonostante sia il ct campione del mondo. Chiaro il segnale spedito dal presidente federale Noël Le Graët: «Il nostro obiettivo minimo è quello di arrivare tra le prime quattro». Un messaggio che è un avvertimento per Deschamps, in carica dal 2012 (nessuno come Didier in Qatar) e con il contratto in scadenza alla fine di dicembre. Giroud può contare anche sulla stima di Mbappé, che è costato 180 milioni al Paris Saint Germain nel 2018 e riceve dallo sceicco uno stipendio da 6.150 euro ogni ora. C’è poi Leão, che deve trasformarsi nel socio di Cristiano Ronaldo, arrivato in Qatar dopo il definitivo strappo con il Manchester United e il tecnico olandese Ten Hag. L’intervista rilasciata da CR7 al “Sun” assume un doppio significato: a gennaio non ha intenzione di tornare a Old Trafford e il suo agente Jorge Mendes è entrato in azione per trovargli un nuovo club. Ronaldo è un’idea che piace a Todd Boehly, proprietario del Chelsea. A Londra raccontano un retroscena: in estate l’imprenditore americano aveva già provato a portare il portoghese a Stamford Bridge, trovando però la ferma opposizione di Tuchel, nel frattempo licenziato e sostituito da Potter. Alle trame di mercato si dedicherà Jorge Mendes, mentre Cristiano (117 gol con il Portogallo) si concentrerà sul quinto e ultimo Mondiale della sua carriera: dal primo nel 2006 in Germania a quello in Qatar, che vuole vivere da imperatore a quasi 38 anni, che festeggerà il 5 febbraio. Mondiale, il pronostico: Brasile in pole, poi la Francia

Il viaggio di Kim e Dybala Attenzione e interesse per il Napoli padrone del campionato. Kim è il comandante della Corea del Sud: carisma e personalità, così ha fatto dimenticare ai tifosi azzurri la partenza di Koulibaly. Zielinski è il motore della Polonia, Anguissa garantirà esperienza e chilometri al Camerun. Lozano è uno dei due messicani della A, l’altro è Vasquez della Cremonese. Il quinto della compagnia di Spalletti è Olivera, titolare dell’Uruguay. Un Mondiale atteso, inseguito e desiderato anche da Dybala, la luce della Roma, come lo ha definito Mourinho: nove partite e cinque gol con i giallorossi. Paulo ha rischiato che il Mondiale diventasse nostalgia e dolore per un infortunio muscolare: ha recuperato sul filo di lana, è tornato in campo domenica contro il Torino procurando il rigore poi sbagliato da Belotti e colpendo la traversa da cui è scaturito il pareggio di Matic al 94’. Il ct Scaloni lo considera un fattore decisivo, all’interno di un’Argentina che ha vinto il suo ultimo Mondiale nel 1986 in Messico con Maradona numero dieci e un ct laureato in medicina all’università di Buenos Aires, Carlos Bilardo: l’unico entrenador della Seleccion a conquistare il trofeo insieme con Cesar Luis Menotti, “el flaco”, che superò nel 1978 l’Olanda con i gol di Mario Kempes (doppietta) e Danel Bertoni. Dybala è uno dei quattro giocatori della Roma presenti in Qatar. Gli altri sono Rui Patricio, Viña e Zalewski. Il derby con la Lazio continuerà al Mondiale. Cresce l’attesa intorno a Sergej Milinkovic, uno dei quattro leader della Serbia assieme allo juventino Vlahovic e ai viola Milenkovic e Jovic. La mezzala di Sarri può spostare i valori della nazionale di Stojkovic, ex trequartista della Stella Rossa, del Marsiglia e del Verona.

La missione di Milinkovic Colpi sublimi, un repertorio dalla ricchezza infinita. Il percorso di Sergej avrà una valenza anche riferita al mercato. E’ innamorato della Lazio: mai una polemica, la tentazione di spingere per essere ceduto. Stavolta, però, si avvicina ai ventotto anni e nel 2024 può svincolarsi. Il presidente Lotito e il ds Tare hanno già organizzato, la scorsa settimana, un vertice con il procuratore Mateja Kezman. Sul tavolo è pronta una proposta da quattro milioni più bonus: stesso trattamento economico riservato a Immobile. Ma l’agente ha preso tempo, ha rinviato il discorso all’inizio di gennaio. Il Qatar può rappresentare un bivio per Milinkovic. Sarri ha salutato, domenica sera a Torino, anche Vecino, uno dei senatori dell’Uruguay, che si è qualificata dopo una splendida rimonta. La “Celeste” sembrava uscita dai binari: dolorosa la fine del rapporto con Oscar Tabarez, “el Maestro”, 212 partite da ct. Diego Alonso, il suo erede, ha tagliato il traguardo vincendo le ultime quattro gare: 2-0 al Cile, 1-0 al Perù, 4-1 al Venezuela e 1-0 al Paraguay.