Mondiali 2022, Luis Enrique sorprende tutti: farà lo streamer dal Qatar

Luis Enrique, un ct all'avanguardia

Il commissario tecnico spagnolo, che se la vedrà nel Gruppo E di Qatar 2022 con la Germania, il Giappone e il Costa Rica, è un uomo fedele ai suoi valori, un allenatore che sa guardare oltre l'ordinario e sa cogliere quelli che sono i cambiamenti, soprattutto in un mondo in cui la comunicazione globalizzata, di matrice calcistica e non solo, è imprescindibile. L'allenatore asturiano sarà infatti protagonista di un appuntamento quotidiano in diretta e in streaming su Twitch per fare il punto sul Mondiale e condividere le sue impressioni sulla Spagna e analizzare, interagendo con i tifosi, le partite che attendono le 'Furie Rosse': una novità che si preannuncia rivoluzionaria - oltre che imperdibile - e che potrebbe essere seguita a ruota da altri suoi colleghi.