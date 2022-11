Gran bazar Doha: affari e trattative alla super-rassegna del calcio mondiale

Il momento più atteso da agenti e calciatori , vero spartiacque di calciomercato , nonché finestra di valutazioni e opportunità: è iniziato il countdown del Mondiale in Qatar. La lista dei nazionali in vetrina è infatti lunga, variegata e presenta occasioni in ogni reparto del campo. Con una stella su tutte: Cristiano Ronaldo (37) , protagonista di un’intervista shock e in rottura totale con lo United. L’agente Jorge Mendes ha riattivato i contatti con alcune società, tra cui il Chelsea, ma il quadro resta nebuloso e complesso. Senza dimenticare che il tecnico Potter appare poco propenso ad accoglierlo a Stamford Bridge, dopo il no di Tuchel della scorsa estate.

Con la maglia della formazione londinese, gioca intanto quel Hakim Ziyech (29) che da alcuni anni continua a figurare sui taccuini delle società italiane. Il Milan con Massara ha studiato la scorsa estate un piano per portarlo in Italia, sfruttando la volontà dei Blues di liberarsene e il desiderio del calciatore di raggiungere a Milano l’amico Lukaku. Ma l’ingaggio del marocchino, sui 5 milioni a stagione, ha rappresentato un ostacolo davvero difficile da superare. Di certo, il suo poco utilizzo obbliga gli inglesi a fare un ulteriore sconto rispetto alla richiesta di 20 milioni per il cartellino. Chi ha un importante mercato in Premier è sicuramente la stella della Serbia Ivan Ilic (21), pallino del Birmingham che, però, oggi ha un’altra priorità: giocare ancora in Serie A. La Lazio, in ottimi rapporti con il Verona, resta sicuramente interessata, così come il Milan, impossibilitato però ad offrire i 25 milioni pretesi dalla società veneta (5 milioni andranno versati come percentuale sulla rivendita al Manchester City).

Occasioni

Attenzione quindi alle mosse di un’altra big italiana: sulle tracce del classe 2001, in vista della prossima estate, non ci sono infatti solo Milan e Lazio. Chi ha maggiori possibilità di partire a gennaio è il centrocampista marocchino Abdelhamid Sabiri (25), penultimo in classifica con la Sampdoria, e di conseguenza probabile sacrificato del mercato invernale. A proposito di talenti: Marco Asensio (26), in scadenza nel 2023, si conferma ancora una volta uno degli attori principali della finestra di trattative. Il Milan la scorsa estate gli ha inviato una serie di messaggi di apprezzamento: era nella lista dei fantasisti stimati dalla dirigenza e dall’allenatore Pioli. Il no di Mbappé al Real ha convinto però Asensio a rifiutare tutte le offerte e a puntare al rinnovo, a suon di prestazioni convincenti. E proprio il positivo inizio di stagione potrebbe convincere il presidente Perez a presentare un nuovo contratto allo spagnolo in occasione del vertice verità con l’agente Mendes, che avverrà al termine del Mondiale. Restando in tema amori rossoneri, con la maglia del Belgio si esibirà Noa Lang (23), talento del Bruges, determinato a rilanciarsi dopo un inizio di stagione deludente anche a causa di alcuni infortuni. Ai milanisti piace sempre, ma la concorrenza non manca ed è rappresentata da West Ham e Leeds.

Gol Mondiali

Passeranno dalla vetrina del Mondiale pure gli attaccanti di diverse nazionali e per tutte le tasche come Pedro (25), ex Fiorentina, che si è rilanciato in Brasile dopo una parentesi non fortunatissima in Italia. Il classe ’97 è stato accostato in passato a Lazio, Siviglia, Porto e Betis. Incerto pure il futuro di Harry Kane (29). Dopo il Mondiale il bomber inglese darà una risposta definitiva al Tottenham sul rinnovo del contratto, con termine 2024. In caso di addio, occhio al Bayern Monaco. Classe ’97, con un accordo in scadenza nel 2023 e storico obiettivo di Inter, Juventus e Bayern Monaco e della Premier. Il figlio di Lilian, Marcus Thuram (25), potrebbe partire già a gennaio a patto, però, che venga presentata una proposta ai Gladbach sui 10 milioni di euro. E Memphis Depay (28)? È stato scaricato dal Barcellona per i soliti motivi legati al tetto salariale del club. Anche il Papu Gomez (34) non rientra nei piani del Siviglia e del tecnico Sampaoli, mentre è tutto da scoprire il mercato di Sardar Azmoun (27). Alla voce difensori spicca Piero Hincapiè (20) dell’Ecuador, storico pallino della Premier e della Serie A; per le corsie, invece, i riflettori restano puntati sul croato Borna Sosa (24), accostato in estate ad Atalanta e Inter, e proprio il nerazzurro Denzel Dumfries (26): l’olandese potrebbe essere la cessione eccellente per fare cassa entro il 30 giugno. Infine, va monitorata la situazione del centrocampista americano della Juventus Weston McKennie (24), offerto in Inghilterra, e quella di Rodrigo De Paul (28): l’argentino può lasciare l’Atletico Madrid.