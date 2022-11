Inter, Lukaku in Kuwait per tornare Big Rom

MILANO - Lukaku compie un passo in più verso il Mondiale. Ieri, assieme al resto della comitiva belga è partito per il Kuwait, tappa intermedia prima di sbarcare in Qatar, ma soprattutto nella tarda serata di lunedì si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha dato esito positivo, nel senso che sono stati riscontrati evidenti miglioramenti nell'evoluzione del risentimento alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale sinistro. Insomma, Big Rom non è ancora guarito, ma può guardare con maggiore ottimismo alla rassegna iridata. E con lui, evidentemente, anche il ct Martinez, che lo ritiene fondamentale nel suo impianto di gioco.

Inter, Inzaghi: "Lukaku? Gli auguro un gran mondiale" Non subito ma in corsa Dopo essersi limitato a cure, trattamenti e terapie in seguito alla ricaduta accusata durante Inter-Sampdoria dello scorso 29 ottobre, questa settimana Lukaku comincerà ad effettuare i primi lavori sul campo. Ovviamente è da escludere una sua partecipazione all’amichevole di venerdì prossimo contro l’Egitto, ma prevale la fiducia che possa recuperare definitivamente per prendere parte al Mondiale: da escludere la sua disponibilità per il debutto del Belgio contro il Canada, mercoledì 23, mentre ci dovrebbe essere margine per vederlo contro il Marocco o, più probabilmente, per il match con la Croazia, terza sfida della prima fase. Nel frattempo potrebbe ricevere la visita del ds nerazzurro Ausilio, che la prossima settimana sarà in Qatar per assistere a qualche partita.

Limiti e scadenze Certezze assolute non ci possono essere. Scontato che si procederà con cautela, ed è molto probabile, inoltre, che un paio di giorni prima della partenza della competizione il totem nerazzurro si sottoponga a nuovi accertamenti e controlli. Il regolamento prevede che entro 24 ore dal debutto, quindi entro martedì 22 (le 20 italiane l’orario preciso), un giocatore possa essere sostituito. Significa che una pur minima percentuale di dubbio resterà fino a quel giorno. Come già sottolineato, però, lo staff medico belga è convinto di riuscire a mettere a disposizione Big Rom in tempo per essere protagonista nella rassegna iridata.