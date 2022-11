Cristiano Ronaldo salta l'amichevole con la Nigeria: il motivo

PORTOGALLO - Cristiano Ronaldo salterà l'amichevole del Portogallo pre Mondiale contro la Nigeria, a riferirlo è lo stesso ct Fernando Santos. Ufficialmente la federazione portoghese ha comunicato "un'indisposizione di natura gastrica" di CR7, ai box anche per l'allenamento di questo mercoledì. Non ci sarebbero quindi motivi di altra natura. In questi giorni sono diventate virali le immagini del freddo saluto tra Bruno Fernades e Ronaldo e dello screzio con Cancelo, episodi che però non c'entrano con l'assenza di Cristiano in allenamento e nella sfida alla Nigeria.