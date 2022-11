Qatar 2022, amichevoli all'insegna della cautela: Germania, Croazia e Polonia di misura

QATAR - Nelle ultime amichevoli per testare condizione e schemi delle squadre impegnate da domenica a Qatar 2022, regna sovrana la prudenza e di conseguenza prestazioni "in maschera", tese sì a verificare lo stato di forma e fornire le ultime indicazioni prima del via alla kermesse iridata, ma soprattutto a non riportare ulteriori danni in vista del torneo. Così, solo una spensierata Argentina, che dilaga con gli Emirati Arabi Uniti 5-0, attira l'attenzione su di sé, mentre Germania, Croazia e Polonia "restano nei ranghi", comunque spuntandola di misura.

Germania ok in Oman, la Croazia fatica con l'Arabia, la Polonia piega il Cile Una Germania sin troppo compassata suda le proverbiali sette camicie per avere ragione dell'Oman: decide una rete di Fullkrug nel finale. Stesso copione per la Croazia, che contro l'Arabia Saudita passa solamente negli ultimi minuti di gioco grazie a Kramaric. Vince di misura anche la Polonia, impegnata però in un test ben più probante contro il Cile: è l'attaccante della Salernitana, Krzystov Piatek a risolvere il match a una manciata di minuti dalla fine.