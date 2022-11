I conti in tasca al Mondiale: le Nazionali valgono 15 miliardi. Mbappé è il Paperone: guadagna 72 milioni all'anno

Il conto alla rovescia sta per finire, domenica 20 novembre Qatar-Ecuador inaugurerà il primo mondiale in un Paese arabo, è il momento di fare i conti in tasca sia agli organizzatori sia alle Nazionali e ai giocatori partecipanti. Duecento miliardi di euro sono il costo complessivo della rassegna iridata, dei quali sette miliardi per la costruzione di otto nuovo stadi. Ma il Mondiale è stata l'occasione per investire nelle infrastrutture della nazione del Golfo: sono stati costruiti aeroporti, strade, nuovi alberghi, scuole, ospedali, nel quadro del programma Qatar National Vision 2030. Le risorse ovviamente non mancano al ricchissimo Qatar, con il Pil pro capite più alto del mondo, nonché primo produttore ed esportatore al mondo di gas liquido: visti i chiari di luna, non è difficile intuire che cosa significhi per le casse dello Stato essere detentori di questo primato.