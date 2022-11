Belgio, Martinez: "Lukaku non sarà pronto per la prima partita"

Il Commissario Tecnico del Belgio Roberto Martinez ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dall'inizio della Coppa del Mondo in Qatar.

Il tecnico dei Diavoli Rossi spende alcune parole anche per Romelu Lukaku , in recupero dopo la ricaduta che ha subito dopo la partita con la Sampdoria .

Martinez onesto su Lukaku: "Non credo che sarà pronto per l'esordio"

Il Belgio giocherà la prima partita della fase a gironi del Mondiale in Qatar contro il Canada, mercoledì 23 novembre. Il tecnico Martinez, intervenuto in conferenza stampa, nutre forti dubbi che il centravanti Romelu Lukaku sarà pronto in vista dell'esordio:

"Lukaku? Sta facendo progressi. Tuttavia la sua guarigione necessita di tempo. Il programma che avevamo stilato è rispettato fino a questo momento. Non penso però che sarà in forma in tempo per la prima partita della Coppa del Mondo".

Gli appuntamenti successivi dei Diavoli Rossi saranno contro il Marocco, domenica 27, e contro la Croazia giovedì 1° dicembre.