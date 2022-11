Brasile, Marquinhos: "Bremer grande giocatore, mi dispiace per l'Italia"

Marquinhos sull'Italia: "Mi dispiace che non ci sia"

La nazionale verdeoro ha scelto di svolgere questi giorni di preparazione a Torino. Inevitabile dunque che si parli dell'assenza della nazionale italiana dal Mondiale, estromessa dalla Macedonia del Nord nel corso dei playoff:

"Mi dispiace per l’Italia, ho amici che desideravano stare qui e ho sentito la loro tristezza e osservato quando sono tornati i miei compagni al PSG. Una formazione che ha conquistato l’Europeo che poi non si qualifica al mondale, è inaspettato. Mostra bene le difficoltà del calcio in Europa, mi dispiace però noi dobbiamo pensare al nostro calcio".

Marquinhos elogia Bremer: "Ha già dimostrato di essere un grande giocatore"

Il capitano del PSG esprime un parere anche suoi suoi compagni di nazionale che giocano nella Juventus, spendendo bellee parole soprattutto per Bremer, da poco nel giro della selezione di Tite. Queste le sue parole:

"Sono importanti per noi, anche se Bremer è arrivato da poco tempo ha già mostrato di essere un ottimo giocatore. Quello che ha fatto alla Juve ma pure il test in Nazionale l’ha portato a stare qui. Danilo e Alex Sandro son ragazzi di enorme esperienza e importanti per noi come visto nelle gare di preparazione”.

Il percorso del Brasile in Qatar

I carioca sono al momento la nazionale favorita, a "bocce ferme" per la conquista della Coppa del Mondo. Marquinhos e compagni inizieranno il torneo giovedì 24 contro la Serbia.

La seconda giornata della fase a gironi sarà contro la Svizzera lunedì 28, poi sarà la volta del Camerun, il 2 dicembre.