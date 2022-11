Qatar 2022, l'Argentina perde Nico Gonzalez per infortunio

QATAR - Sospiro di sollievo per Paulo Dybala, che ora è certo di partecipare all'avventura dell'Argentina a Qatar 2022. Solo ieri, il ct Lionel Scaloni, al termine del brillante test della Albiceleste con gli Emirati Arabi, che aveva visto Di Maria protagonista e la Joya relegata in tribuna, aveva anticipato un doloroso taglio da effettuare nei tempi tecnici costretti dalla Fifa a causa di un calciatore convocato, ma non in grado di partecipare al Mondiale. Non era il romanista, ma Nico Gonzalez della Fiorentina, che oltre alle condizioni non perfette con le quali si era presentato nel ritiro sudamericano, ha riportato in allenamento un altro problema muscolare, lasciando così il posto ad Angel Correa, dell'Atletico Madrid.