Olanda, che gaffe! Giocatori in posa con la bandiera della Francia

DOHA (Dubai) - A volte l’euforia può tirare brutti scherzi , soprattutto al termine di un allenamento, quando le energie sono ai minimi termini e l’attenzione è pari allo zero. E allora accadono anche errori grossolani, come quello capitato alla comitiva olandese.

La bandiera scambiata

I giocatori, al termine della seduta di lavoro, ha posato per una foto, probabilmente da mettere nei social ufficiali della federazione, ma al posto della bandiera nazionale, gli olandesi hanno ricevuto la bandiera della Francia, che ha gli stessi colori di quella olandese, ma che ha proporzioni e composizione differente. Il blu, bianco e rosso della bandiera nazionale dei Paesi Bassi è infatti posto in maniera orizzontale, e le fasce che la compongono sono evidentemente più sottili rispetto al tricolore francese. Ma alla fine, nessuno si è accorto di nulla, e la comitiva ha posato con la bandiera dei campioni in carica: al di là della gaffe, l'episodio potrebbe essere considerato un buon auspicio.