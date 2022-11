Birra vietata allo stadio, bufera ai Mondiali in Qatar: sponsor furiosi

In Qatar è ormai tutto pronto per l’inizio della 22ª edizione dei mondiali di calcio . Anzi, quasi, perché a tre giorni dalla gara inaugurale tra i padroni di casa e l’Ecuador a tenere banco è il caso legato al braccio di ferro tra Fifa e comitato organizzatore relativo alla vendita di alcolici , e in particolare di birra, negli 8 stadi in cui si disputeranno le 64 partite della rassegna iridata.

Qatar 2022, i tifosi restano senza... birra

Secondo quanto riportato da 'The Times', il paese ospitante avrebbe fatto espressa richiesta alla Fifa di vietare il consumo di birra all'interno degli impianti. In Qatar, come nella maggior parte dei paesi islamici, l’alcol può essere venduto agli stranieri solo se questi sono in possesso di permessi speciali o se si trovano all’interno di hotel o ristoranti autorizzati alla vendita. Casi isolati e in vista dell’elevatissimo numero di turisi e visitatori durante i Mondiali le autorità qatariote hanno pensato al bando totale.

Divieto vendita alcolici: il Qatar prende posizione

Oltre alla facilmente comprensibile rabbia dei tifosi, tuttavia, la Fifa rischia di dovere fare i conti anche con una possibile causa milionaria da parte di Budweiser, uno dei marchi di birra più famosi al mondo, ma soprattutto uno degli sponsor principali e più munifici di Qatar 2022. Un annuncio ufficiale e definitivo è atteso prima delle 17 italiane di domenica, quando si giocherà il match inaugurale tra Qatar e Ecuador, preceduto dalla cerimonia di inaugurazione.

Qatar 2022, il costo della birra è già alle stelle

La birra continuerà a essere venduta nei supermercati qatarioti, anche se i prezzi sono già saliti vertigionsamente, raggiungendo anche i 13 euro alla bottiglia. Non sarà ovviamente neppure concesso che i marchi produttori di birra compaiano nei tabelloni pubblicitari all’interno degli stadi o delle sale stampa: la Fifa ha già ricevuto dagli organizzatori una concessione durante l’ultima settimana prima del via delle gare, riguardo alla possibilità di mantenere il marchio Budweiser, anche se in una zona meno visibile.