Mondiali, comunicato della Fifa: "Vietata la birra negli stadi in Qatar"

QATAR - Niente birra e, in generale, alcolici negli stadi del Mondiale in Qatar, è ufficiale. La FIFA e il comitato organizzatore hanno raggiunto un accordo secondo il quale la vendita di alcool sarà vietata negli impianti della Coppa: "A seguito di discussioni tra le autorità del paese ospitante e la FIFA, è stata presa la decisione di concentrare la vendita di bevande alcoliche nel FIFA Fan Festival, in altre destinazioni per i fan e in luoghi autorizzati, rimuovendo i punti vendita di birra dai perimetri dello stadio della Coppa del Mondo FIFA 2022 del Qatar", si legge nel comunicato diffuso dalla FIFA.