Correa, amaro sfogo dopo l'addio al Mondiale: le reazioni di Di Maria e Dybala

Un infortunio beffardo, a pochi giorni dal via del Mondiale, ha privato Joaquin Correa del sogno di giocare nella rassegna iridata in Qatar. L'attaccante dell'Inter e dell'Argentina ha sentito male al ginocchio dopo l'amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti, in cui aveva anche segnato un gol, e sui social ha espresso tutta la sua amarezza.