Nonostante la cocente mancata qualificazione, ci sarà comunque un po' d'Italia ai Mondiali. Infatti Daniele Orsato è stato designato per la partita inaugurale della Coppa del Mondo, Qatar-Ecuador. La gara è in programma dopo la cerimonia d'apertura, domenica dalle 17 ora italiana, all'Al Bayt Stadium di Al Khor. Orsato, presente dal 2010 nelle lista Fifa, è stato al Var nell'edizione del 2018 del Mondiale, in Russia.