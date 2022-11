Mercato Mondiali, da Sulemana a Kamada: colpi senza frontiere

ROMA - Sarà anche il Mondiale dei due continenti che la Grande Europa del calcio ha imparato ad esplorare. E non avrà solo i volti top di Koulibaly, Ziyech, Anguissa, Son, Kim o Azmoun. Ci sono tanti altri nomi che potranno accendere il mercato dopo il Mondiale: per qualcuno potrà essere il modo per mettersi in mostra ed esplodere, per altri forse l’ultima grande occasione. Dopo l’exploit del difensore del Napoli, molte delle attenzioni si concentreranno sui calciatori della Corea del Sud e del Giappone, che per fisicità e impostazione hanno dimostrato di adattarsi bene al campionato italiano. Centrocampisti come Takumi Minamino e Daichi Kamada, punti saldi della selezione nipponica, saranno quindi sotto i riflettori degli osservatori presenti in Qatar e valutati dai club più importanti, anche per il futuro.

Obiettivo rossonero Il primo, ricordiamolo, si è trasferito la scorsa estate dal Liverpool al Monaco per ritrovare maggiore fiducia. Ha trascinato durante le qualificazioni la sua Nazionale a suon di gol e adesso, con la 10 sulle spalle, avrà il compito di guidarla anche in Qatar. Quanto a Daichi Kamada, il suo contratto in scadenza nel 2023 con l’Eintracht di Francoforte lo rende molto appetibile, non solo per la Serie A: su di lui ci sono infatti già gli occhi del Borussia Dortmund e della Premier League. Lee Kang-in, conosciuto anche come Kangin Lee, è un versatile centrocampista del Maiorca con spiccate qualità tecniche e offensive: veloce, bravo nel dribbling secco e abile ispiratore, viene valutato sui 10 milioni di euro. Ai tifosi del Milan non passerà inosservato Pape Matar Sarr, giovane talento del Senegal a cui la scorsa estate il ds Massara ha fatto arrivare un’offerta importante: era per un prestito, troppo poco per gli Spurs e per Antonio Conte che decise di bloccare il giocatore.