Mondiale, gli allenatori tifano Argentina: "Il cuore è con Messi"

Dieci grandi allenatori, giovani, più esperti, tutti con l’occhio clinico sul Mondiale e il cuore da appassionati. Ma senza l’Italia, abbiamo chiesto loro, per quale Nazionale faranno il tifo? Fabio Cannavaro, oggi tecnico del Benevento e campione del mondo nel 2006, non si sbilancia: «Come faccio a tifare per qualcuno? Non ci riesco e quindi non tifo. Osservo il Mondiale con l’occhio interessato di chi è curioso di guardarlo e di apprezzarlo. Ma non sono in grado di schierarmi. Non fa per me». Ecco le altre risposte (sono in rigoroso ordine alfabetico): prevale l’Argentina, ma non mancano altre preferenze, curiose, inattese.