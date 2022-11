De Stefano esclusiva: "Vi portiamo a casa le stelle. E persino un sorriso"

A qualcuno interessano ed è giusto chiedere. In fondo, lei è la prima donna a occupare quel posto. Ma capiamo che sia concentrata su altro.

«Quando seguivo il ciclismo, non c’erano ragazze al traguardo delle corse. Ora è pieno. La storia va avanti. Spero soltanto che il secondo anno di direzione non somigli al primo».

Compiuto proprio due giorni fa. Perché non le è piaciuto?

«Dire un no è faticosissimo. Tutti la prendono sul personale. Dici no e diventi cattivo. Pazienza. È difficile accettare il cambiamento e pure il tentativo del cambiamento».

Che cosa andava cambiato a Rai Sport?

«Abbiamo pochissimi giovani. I giovani creano mentalità e voglia di fare. Poi ci sono gli eterni giovani come Donatella Scarnati, che va fermata altrimenti va di persona alle conferenze stampa. Inoltre abbiamo un problema di risorse, di proposte, di identità».

Cerimonia Mondiali Qatar: dove vederla in tv, orario e programma



La Rai paga anche l’immagine istituzionale che si porta dietro.

«Dobbiamo trattare certi argomenti, ma perché considerarli un peso? La cultura è bellissima. Tutto dipende dal tocco. È come nel calcio. Un tocco di palla leggero non è un tocco di palla sbagliato, anzi, può cambiare la partita».

Eccoci arrivati al calcio. Adesso ha da gestire questo giocattolino del Mondiale, costato 180 milioni più la spedizione.

«Per la precisione 174 milioni. La spedizione è di diciotto colleghi, tra cui quattro donne. E in tutto mandiamo meno di ottanta persone. Quando produci una prima serata non è che bastino Antinelli, Adani, Rimedio e Di Gennaro. C’è dietro un lavoro enorme. Dobbiamo commentare 64 partite con quattro telecronisti».



E perché l’utente medio dovrebbe vedere 64 partite in cui non c’è mai l’Italia?

«Per il semplice fatto che in Qatar avremo il calcio migliore del mondo. Se è così, non t’interessa quale Paese te lo sta offrendo. Solo lì puoi vedere, che so, Argentina-Brasile 4-3 e quelle tattiche, quei movimenti, quel gioco bello. Chiaro, senza l’Italia siamo tutti più tristi. Avremo Roberto Mancini ospite a “Il circolo dei Mondiali” e ovviamente gli chiederemo: che cosa è successo tra la vittoria dell’Europeo a luglio e questo, da Londra a Palermo? Ma non in toni solenni o inquisitori».

I diritti umani, le vittime nei cantieri, l’informazione edulcorata: non è un Mondiale allegro.

«Trovo sterili queste polemiche. Ipocrite, addirittura. Che senso ha lamentarsi qui e ora? Non si doveva assegnare il Mondiale al Qatar. Adesso il torneo c’è e non possiamo fingere il contrario. E la gente il calcio lo guarderà. Ne sono certa, visto che un’amichevole dell’Italia ha sfiorato il 22% di ascolti».