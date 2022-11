Le magie dei Mondiali più forti dei regimi

Parliamo pur male dei Mondiali del Qatar , tanto i nostri avversari interni e esterni diranno sempre che lo facciamo perché siamo rimasti a casa. Sappiamo che non è così, i fattacci qatarioti sono ben noti, ma il dibattito si fa anche politico, come spesso accade negli eventi calcistici e olimpici. Come è capitato a noi - che di Mondiali ne abbiamo vinti quattro - a partire dal 1934, quando eravamo italianuzzi vogliosi di crescere (in tutto) finendo nel 2006 per esser grandi quanto il Brasile - la favola più bella del calcio - e la Germania, grande tout court.

Così ci hanno contestato la vittoria del ‘34 per quella storia di Zamora, mitico portiere della Spagna, che non potè giocare la ripetizione della partita con l’Italia, a Firenze, per motivi misteriosi. Lui disse che si era fatto male nel primo burrascoso incontro e non voleva rompersi del tutto. Gli spagnoli dissero che Giuanin Ferrari l’aveva picchiato duro. Qualcuno - all’estero - scrisse che Mussolini, desideroso di conquistare la Coppa, aveva chiesto al Caudillo Franco di fermare El Divino. «Tutte balle» - mi disse Giuanin Ferrari (che a Zamora aveva segnato il gol della ripetizione ) e Angiolino Schiavio - autore del gol decisivo al 95’ dei supplementari nella finale romana contro la Cecoslovacchia, - fu anche più chiaro: «Eravamo troppo forti, troppo vogliosi di vincere, segnai e svenni, mi svegliò Pozzo a ceffoni».

Sulla Treccani si legge: «Chi parlò di vittoria di regime e furono in tanti fuori dai confini, fu smentito dal bis del ‘38». Nel frattempo, il successo dell’Italia ai Giochi del ‘36 nella Berlino del Fuhrer aveva alimentato altre polemiche politiche. Insulse. Mi raccontò Ondina Valla, primo oro femminile per l’Italia: «Una grande squadra e ragazzi d’oro amici di tutti. Jesse Owens passava ore con loro suonando l’ukulele». Jesse, il possente atleta afroamericano che vinse quattro medaglie d’oro e costrinse Hitler ad applaudirlo.

Mondiali e Infantino, l’arma di distrazione di massa

Il 1938 superò politicamente ogni limite: la Nazionale che fa il saluto romano all’esordio di Marsiglia per rispondere ai fischi degli italiani fuoriusciti, poi gioca in maglia nera i quarti, arriva alla finale di Colombes, batte con Piola e Colaussi la forte Ungheria e conquista i parigini. «Fu allora - mi ha raccontato Vittorio Pozzo - che il ministro della cultura francese fece mettere nel loro dizionario la parola Azzurri, les Azzurri».

Dopo la guerra qualcuno chiese di epurare Pozzo, lo difese anche Giorgio Bocca, scrivendo di lui: «Era fascista per servizio, un italiano perbene». Come nel ‘34, Pozzo non fece giocare il campione Fulvio Bernardini, si cercarono varie spiegazioni; ne conosco una sola, politica: “Fuffo” aveva un ottimo rapporto con Mussolini e l’Alpino Ct non voleva in squadra un amico del Duce.