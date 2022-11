La drastica scelta della BBC, niente cerimonia d'apertura: l'attacco di Lineker al Mondiale

LONDRA (INGHILTERRA) - Mentre gli occhi dei tifosi e dei media di tutto il mondo erano puntati sull'Al Bayt Stadium di Al Khor per la cerimonia di inaugurazione dei Mondiali in Qatar, la BBC ha scelto di non coprire l'evento preferendo trasmettere un servizio in cui si criticava la scelta della Fifa per il trattamento riservato ai lavoratori migranti nell'emirato, evidenziando anche come non vengano rispettati i diritti degli omosessuali.