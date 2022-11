Qui Qatar, a voi mondo: l’atmosfera tra canti, balli e messaggi

AL KHOR - H anno vinto gli ecuadoriani, anche con l’ironia. Il coro di maglie gialle intonato nel secondo tempo, quando la vittoria era ormai certa e addirittura partivano gli olè a ogni passaggio, era un inno al divertimento: «Queremos cerveza», vogliamo la birra, e non quella cosa “zero” che vendono nei bar per diktat governativo. Ci è scappata una risata. Si è divertita meno la famiglia Al Thani, omaggiata con un inchino dal presidente Infantino: avrebbe sperato in un debutto migliore. Ma la prima giornata del Mondiale dal punto di vista organizzativo è stata esemplare. Nessuna tensione, nessun problema, anche grazie alla polizia... a cammello che ha vigilato: lo show ha funzionato bene. Guarda la gallery Mondiale in Qatar, inaugurazione show tra balli e musica Cattedrale Certo arrivare ad Al Khor, nonostante le navette messe a disposizione dalla Fifa, non è stato semplicissimo. Per percorrere 60 chilometri dal centro di Doha, con un’autostrada a sei corsie che si interrompe sul più bello, sono servite due ore di attesa a causa del traffico intenso. Suggestivo però il tragitto che attraversa il deserto, con una leggera tempesta di sabbia che ha colorato il cielo e ha contribuito ad abbassare le temperature: dentro allo stadio Al Bayt, costruito a immagine di una tenda beduina, c’erano 23 gradi artificiali, forniti dall’aria condizionata. Ma stavolta sarebbe bastato il vento naturale, complice il buio che in Qatar arriva presto, a sostenere lo sforzo dei calciatori.

Il clima La festa per il grande debutto era iniziata già sabato sera, per le strade della capitale. Il Souk Waqif, lo storico mercato di Doha, è stato riempito dal melting pot dei tifosi. Anche da chi al Mondiale, come noi italiani, non è stato invitato. Rumorosissimi erano ad esempio i pakistani e gli algerini, per lo più maestranze immigrate, che si sono mescolati ai cortei allegri di qatarini e marocchini. Tutti di sesso maschile, ovviamente: è impossibile incrociare una donna sola, a meno che non sia una turista. Seduti nei tavolini all’aperto, per sorseggiare un caffè o per fumare con il narghilè, c’erano però anche famiglie polacche e un gruppetto di croati che hanno scelto di presentarsi in Qatar vestiti con la tipica tunica bianca araba. Foto ricordo per tutti e via in albergo senza poter consumare alcolici.