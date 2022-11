Messi, è record! Unico argentino a segnare in 4 edizioni dei Mondiali

DOHA (Dubai) - Il gol realizzato da Leo Messi nella sfida tra Argentina e Arabia Saudita segna un primato per l’attaccante di Rosario . Grazie alla marcatura firmata su calcio di rigore, Messi diventa l’unico argentino ad aver segnato in quattro differenti edizioni della Coppa del Mondo : Germania 2006, Brasile 2014, Russia 2018 e Qatar 2022. Leo Messi è il quinto giocatore della storia dei Mondiali ad aver conquistato tale primato: prima di lui c'erano riusciti Pelé, Uwe Seeler, Miro Klose e Cristiano Ronaldo.

Record

Il primato precedente apparteneva in condivisione a Diego Armando Maradona e Gabriel Omar Batistuta. L’ex fuoriclasse del Napoli ebbe modo di segnare nella fase finale dei Mondiali di Spagna (1982) in quelli vittoriosi del Messico nel 1986 e nell’edizione americana del 1994. Anche l’ex centravanti della Fiorentina era andato a bersaglio nel torneo statunitense, continuando a marcare anche nelle due successive edizioni in Francia (1998) e nella Coppa del Mondo organizzata nel (2002) in Giappone e Corea.